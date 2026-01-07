ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
【Custom Sample】"WARREN" -Lace to Toe-


カスタムサンプルとしてオーダーしていた「ウォーレン」が入荷しました。
一昔前は少しマニアなモデルでしたが、最近では認知度も上がりオーダーされる方も増えてきています。
今回は、靴先まで結ぶことができるパターン「レーストゥトウ」をベースに仕様を考えました。

Lace to Toe
Regular Toe

ウォーレンは、足の真ん中くらいまで紐を締めることができる「レギュラートウ」と、指の付け根まで紐を締めることができる「レーストゥトウ」の２種類レーシングパターンが存在します。
レギュラートウは外羽根、レーストゥトウは内羽根となっており、見た目はもちろんフィッティングにも大きく影響します。
見た目よりフィッティングを優先したいという場合は、やはり靴先から足全体をしっかりと締め上げることのできる「レーストゥトウ」がオススメです。

仕様は季節問わず気軽に動き回れるような構成を考えました。
レザーは柔軟性に優れ足馴染みの良いチャコールドマーネ、カジュアルな雰囲気を加味するためにラフアウト面をチョイス、ソールは軽量でクッション性に富んだ#4014Vibram、カジュアルになり過ぎない様ブラックカラーを選択し全体の雰囲気を引き締めました。
レザーの色味が映えるようステッチカラーは全てホワイトで統一、金具もニッケル(銀色)カラーを取り入れ高級感もプラスしました。
イメージとしては都会的なマウンテンブーツといったところでしょうか。


同じようなシルエットでオールブラックも製作しました。
両方とも在庫は１足ずつです。サイズの合う方は是非ご検討ください。

