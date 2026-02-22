【Stock Boots】Custom J.H Classics入荷！

先日、在庫分としてオーダーしていた「ジョンヘンリークラシックス」が入荷しました！
JHクラシックスは、ウエスコの創業者「ジョン・ヘンリー・シューメイカー」の名が冠された特別なモデルです。カテゴリー分けするといわゆるオックスフォードシューズに属するかと思います。シンプルな見た目ではありますが、他モデルと同様に屈強な作りのワークシューズです。
レザーは茶芯のエイジングを愉しむことができる「ブラックダブルショット」を選択しました。表面のみ黒く着色されているため、裁断面は地の茶芯が見え隠れしています。履き込みを繰り返すことで擦れ傷等から表面の染料が色落ちし、段々とヴィンテージさながらの表情に変化していきます。
つま先には「トウキャップ」を追加しました。耐久性の向上はもちろんワークブーツらしい無骨な見た目のアクセントにも効果的です。
ソールを縫うヘビーステッチはダブルステッチを選択し、さらに無骨な表情に変化しました。
アイレットは茶芯レザー同様にエインジングを愉しんでいただけるよう標準の「ブラス」(真鍮)を選択しました。新品時は金ピカな感じが少々気になりますが、酸化が進み黒ずみや独特なツヤ感が出てきた頃には大人の渋みを感じていただけるでしょう。
そしてソールは先日オーダー可能となった#2021Sand Vibram。
かなり軽量でクッション性に富んでおり、日常生活ではグリップ性や耐久性も充分。軽快に履けるブーツが欲しいという方にはオススメでしかないソールです。
程よくボリューム感もあり、下写真の様に太めのパンツにも負けない存在感があります。
今回ご紹介したジョンヘンリークラシックスは7Eから10Eまで複数足在庫品を用意しましたが、早速サイズ欠けが出てきています。問い合わせもありまだ動きが早そうなので、気になった方はお早めにご検討ください。【オンラインストアはこちら】
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
