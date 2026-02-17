【Stock Boots】Custom Romeo入荷！

在庫分としてオーダーしていた「ロメオ」が入荷してきています！
ロメオは、ウエスコの数あるラインナップの中でも最もシンプルなモデルで、着脱も安易でスムーズ、プライスも比較的リーズナブルなため近年とても人気のあるモデルになりつつあります。
シンプルなモデル故にカスタムできる箇所は少ないですが、レザーカラーやステッチカラー、ソールの選定だけでも充分変化を楽しんでいただけます。
今回ご用意したロメオは肉厚で堅牢なスタンダードブラックレザーをラフアウトに切り替え、アクセントとしてニッケルカラー(白)のアッパーステッチを取り入れました。アメカジからモードまで様々なスタイルに取り込んでいただけるでしょう。
トラクションソールを選択すると通常シングルステッチで仕上がりますが、迫力あるワークブーツらしさを加味するため「ダブルステッチ」仕様に。
将来的なソール交換の際に、制限無く全てのソールを取り付けることができるメリットもあります。
そしてソールは先日オーダー可能となった#2021Black Vibram。
かなり軽量でクッション性に富んでおり、日常生活ではグリップ性や耐久性も充分。軽快に履けるブーツが欲しいという方にはオススメでしかないソールです。
程よくボリューム感もあり、下写真の様に太めのパンツにも負けない存在感があります。
今回ご紹介したロメオは7 1/2Eから10Eまで複数足在庫品を用意しましたが、早速サイズ欠けが出てきています。問い合わせもありまだ動きが早そうなので、気になった方はお早めにご検討ください。【オンラインストアはこちら】
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
