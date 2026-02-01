本日より、弊社でも"WESCO×GDC"のスペシャルコラボレーションブーツがオーダー可能となりました！！
先日待望の復活となったGDCとタッグを組み、スペシャルなカスタムBOSSが完成しました。
レザーは、定番人気のラフアウトブラック。#430Vibramソールと相まって男臭い足元を演出してくれます。
今回のスペシャルコラボレーションの目玉はやはり、ヴィンテージナバホジュエリーから着想を得たSilver925製バックルとGDCの象徴である8芒星モチーフのSilver925製スタッズでしょう。ノーマルより長めに設定したロンガーストラップと相性良くマッチングしていますね！
最小2C〜最大16EEEまでサイズ選択が可能です。また、カスタムフィットにも対応しているため極端に幅広の方やふくらはぎがしっかりしている方には特に朗報でしょう！
ご注文は、WESCO JAPAN大阪本店・恵比寿店・世田谷店・オンラインストアにて承っております。
オーダー受付期間は本日2月1日〜3月15日迄。納期は来年2027年3月以降を予定しております。
是非、今回のスペシャルコラボレーションをお見逃しないようご検討ください！
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
