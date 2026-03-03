ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2026年3月3日火曜日

YOUR WESCOに"WANTED"機能が追加されました！


YOUR WESCO"WANTED"機能が追加されました！
WANTED機能とは、その名の通り探しているWESCOブーツをリクエストとして掲載できる新機能です。
リクエストを出しておけば、同じ仕様のブーツをお持ちの方へのアピールになると同時に、条件に近い一足が入荷した際にはYOUR WESCOからメールでご案内。
「そろそろ手放そうかな」と迷っているオーナーの背中をそっと押しながら、次の持ち主へバトンをつなぐためのページです。




ページ上部には、現在実際にご要望をいただいている「WANTEDブーツ」が並びます。
下部のフォームから〈モデル／サイズ／ワイズ／カラー〉を入力していただくと、あなたの「探している一足」も掲載されるシステムです。
WESCOでこんな仕様を探している、という方は【こちらのリンク】から「WANTED」をぜひチェックしてみてください。


WESCO Osaka 太田
