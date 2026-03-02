WESCO恵比寿店 3月のお休み

WESCO恵比寿店、3月のお休みをお知らせします。
まず今週は3/4(水)、続いて来週3/10(火)、3/11(水)、再来週は3/18(水)、最後は3/ 24(火)、3/25(水)がお休みとなります。尚、3/6(金)は13:00から営業します。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
画像は履き始めて１ヶ月が経過したブラックバイソン×ブルーベリーのロングストラップを取り入れたエンジニアブーツ"Boss"。
実際に履いてまず気付いたことは革馴染みが非常に良いということ。
履き初めこそバイソン特有の肉厚な張りを感じましたが、あっという間にシワが入り、2週間もするとかなりしなやかで他のブーツと遜色の無いぐらいに馴染んでくれました。
個人的にも非常におすすめなレザーです！
普段であれば新しいブーツは半年ほど履き込んでからローテーションに回すのですが、今回はこの辺りで一旦履き込みをストップし、店頭サンプルとして実際に見て履いて頂ければと考えています。
WESCO Ebisu 唐澤
