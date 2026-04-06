今月25日にSHIP JOHNの展示会を開催します！

今月25日にSHIP JOHN JAPAN大阪本店にて展示会を開催します！
当イベントには、SHIP JOHN代表のMike氏がアメリカから来日。当日はSHIP JOHN JAPAN大阪本店に終日在席しているので、質問や談笑など自由な交流の場にご利用いただければ幸いです。
また、当日は新商品もご用意しております。定番商品も数多く取り揃えているので、この機会に是非ご来店ください！
|Photo by Kazuo Matsumoto
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『SHIP JOHN Mike氏来日イベント』
日程：４月２５日(土)
時間：１１：００〜１８：００
大阪府東大阪市高井田西１−１−１７
お問い合わせ先：SHIP JOHN JAPAN/WESCO JAPAN ０６−６７８３−６８８８
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なお、翌26日(日)はラリーを行うためSHIP JOHN JAPAN/WESCO JAPAN大阪本店は休業とさせていただきます。
※飛び入り参加は不可とさせていただいておりますのでご了承ください。
SHIP JOHN JAPAN / WESCO JAPAN
TEL 06-6783-6888
info@shipjohn-japan.com
info@wescojapan.com
info@shipjohn-japan.com
info@wescojapan.com
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