【Limited Model】本日より2026年日本限定モデル"WHITE BOSS"の受注を開始いたします！

お待たせいたしました。本日より2026年日本限定モデル"WHITE BOSS"の受注を開始いたします！
今回の限定モデルは、WESCO JAPAN限定モデルとして初となるホワイトのカウハイドを採用したBOSSを製作しました。
厚みは6ozにもなるしっかりとしたコシのあるレザーを使用しており表革（スムースレザー）とラフアウト（裏革）の２型からお選びいただけます。
また、80〜90年代に使用されていたウエスコのオールドロゴを刻印した、ヴィンテージテイスト溢れる特別な一足となっております。
厚みは6ozにもなるしっかりとしたコシのあるレザーを使用しており表革（スムースレザー）とラフアウト（裏革）の２型からお選びいただけます。
また、80〜90年代に使用されていたウエスコのオールドロゴを刻印した、ヴィンテージテイスト溢れる特別な一足となっております。
表革は軽やかで洗練された印象、裏革は荒々しくワイルドな印象で同じホワイトレザーでもかなり異なる表情をしており悩ましい選択になるかと思います。
サイズは最小20cmから最大33cmまで、ワイズに関してもAAAからEEEEまで製作可能です。
シャフト径の調整やカスタムフィットでのオーダーも可能ですので、気になった方は全国のWESCO JAPAN正規代理店・正規ディーラーまでご相談ください。
【オンラインストアはこちら】
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
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