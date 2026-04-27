WHITE BOSSをご注文いただいた方へスペシャルキーチェーンをプレゼント！

2026 WESCO JAPAN限定モデル"WHITE BOSS"をご注文いただいた方へスペシャルキーチェーンをプレゼントさせていただきます！
今回のWHITE BOSSをイメージして、ホワイトをベースにブラックの旧ロゴが浮き出たラバーキーチェーンを製作しました。裏面にはウエスコの理念"Boots that Stand the Gaff"「どんな苦境にも耐えうるブーツ」をプリントしています。
ブーツ同様にタフに使っていただきたく、5mm厚のしっかりとしたラバーを採用しているため末長く愛用いただけるでしょう。擦れ汚れが見えてきた頃には抜群の雰囲気に変化しているかと思います！
今回のプレゼントはWESCO JAPAN直営店(大阪本店、恵比寿店、世田谷店)でWHITE BOSSをオーダーいただいた方への限定企画となります。
WHITE BOSSは来月5月末まで受注を受け付けておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく！【オンラインストアはこちら】
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。