【SHIP JOHN】大人気"Townes Shirt"の予約を開始します！

今回、SHIP JOHNは新たに"Made in Japan"ラインを展開し、こだわりの素材選定はもちろん日本人の体型に合わせ細かいパターン調整等を行いました。また、Made in Japan ラインに関してはその名の通り日本生産のため安定した価格設定で製品を提供できることが可能となりました。
Made in Japanライン展開にあたり、記念すべき最初の製品はSHIP JOHNの大人気シリーズ"Townes Shirt"です。カラーは"Indigo Sashiko-Ori", "Indigo Denim", "Black Denim"の3色展開。どれも経年変化を存分に愉しんでいただけるジャパンラインらしいタフな生地選定となっております。
|"Indigo Sashiko-Ori"
|"Indigo Denim"
|"Black Denim"
襟元には日の丸をイメージしたジャパンライン専用のネームタグが取り付けられます。
今回ご紹介したタウンズシャツは予約商品です。納期は2026年11月頃の予定。
各サイズ数に限りがあるのでお早めにご検討ください。【オンラインストアはこちら】
※Made in Japanラインに関しては、日本国内のみの販売となります。海外発送は承っておりませんのでご了承ください。
SHIP JOHN JAPAN
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。