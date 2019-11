WESCO×DEHEN N-1 JACKET ご予約受付中！

オフホワイトのドライワックスコットンに、ゴールドムートンファーを組み合わせたこちらの新色には、ウエスコが1930年代初頭までに使用していた刻印デザインをボディー前後にプリント。ジャケット内側にはビンテージデザインネームタグが備わります。





WESCO JAPAN各店にて、来期製作となるN-1ジャケットのご予約が始まっています!今回は、新色で初のバックプリント入り『Off White × Gold Mouton Fur』と、ご好評いただいております『Loden × Black Mouton Fur』の2色展開で、共にサイズS〜XLまでご予約が可能です。Body Colors: Off White × Gold Mouton FurSpecifications.- Body/Cotton 100%, Cuff/Wool 100%, Collar/Mouton- Lining/Body : Mouton, Sleeve : Poly 100%- Dehen original spec- 10.10oz waxed canvas shell- Mouton fur lining and collar- 6-Button front placket closure- Hidden, two-way #10 brass zipper w/ canvas pull- 100% wool knit cuff- WESCO old logo- WESCO STITCHDOWN LABEL- Made at Dehen factory in Portland, Oregon U.S.A.そして、今期発売しているローデングリーンのドライワックスコットンとブラックムートンファーの組み合わせも、ご要望にお応えしオーダー製作します。こちらは1980年代のオールドロゴをフロントにプリント。なお、サイズL(WESCO大阪店、WESCO世田谷店)とXL(WESCO大阪店)はすぐにお買い求め頂ける在庫(※)があります。※本日時点の在庫状況ですBody Colors: Loden × Black Mouton FurSpecifications.- Body/Cotton 100%, Cuff/Wool 100%, Collar/Mouton- Lining/Body : Mouton, Sleeve : Poly 100%- Dehen original spec- 10.10oz waxed canvas shell- Mouton fur lining and collar- 6-Button front placket closure- Hidden, two-way #10 brass zipper w/ canvas pull- 100% wool knit cuff- 80s WESCO old logo- WESCO STITCHDOWN LABEL- Made at Dehen factory in Portland, Oregon U.S.A.※ご予約の受付は2019年12月31日まで。商品のお渡しは、2020年10月頃を予定しています。【ディーエンが製作するN-1ジャケットとは?】ボディーライニング全面と襟部分に、アメリカで生まれ育ったメリノ種の羊のみを採用した最高品質のムートンファーを使用し、ジャケットを構成する素材には 1838年創業の老舗ファブリックメーカー、Martin Dyeing & Finishing Co.のドライワックスコットンが使われています。従来のN-1ジャケットの弱点である防水性を克服するとともに、非常に高い保温性も兼ね備えたまさにハイエンドなN-1ジャケットです。WESCO Osaka西家