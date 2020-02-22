ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2020年2月22日土曜日

【SHIP JOHN】
Trucker Hat&Waxed Cap入荷！！

SHIP JOHNから新たなアイテムが続々と入荷してきています！！
Trucker Hat ~Real Tree~
Solid brass snap on top　finished in house
Snapback-one size fits y'all
Classic Trucker fitMade in USA
70年代のトラッカーハットがモチーフになった、SHIP JOHNオリジナルの"Trucker Hat"。
今回の入荷では上記画像の3色が新たにラインナップしました。
"Real Tree""Black""Corduroy Old Blue"
大胆にプリントされたツリーのカモパターンは、まさにそれぞれが1点ものでパネルの一つ一つコントラストや表情が異なります。
Waxed Wills Cap ~Slate Blue~
10.10oz waxed canvas
Solid brass cymbal snap on top
Snapback-one size fits y'all
Classic trucker fit
Made in USA
そして、今やSHIP JOHNお馴染みとなったキャンバス地にワックスを含んだワーク感全開のWaxed Wills Capも極少量ですが入荷しています！
入荷を待ち望んでいた方はお早めにどうぞ！

※東京の取り扱い店となるWESCO世田谷店には明日が入荷日となります。
※シップジョンの詳しいブランドヒストリーはこちらをご覧ください。

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