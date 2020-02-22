|Trucker Hat ~Real Tree~
Solid brass snap on top finished in house
Snapback-one size fits y'all
Classic Trucker fitMade in USA
70年代のトラッカーハットがモチーフになった、SHIP JOHNオリジナルの"Trucker Hat"。
今回の入荷では上記画像の3色が新たにラインナップしました。
大胆にプリントされたツリーのカモパターンは、まさにそれぞれが1点ものでパネルの一つ一つコントラストや表情が異なります。
|Waxed Wills Cap ~Slate Blue~
10.10oz waxed canvas
Solid brass cymbal snap on top
Snapback-one size fits y'all
Classic trucker fit
Made in USA
入荷を待ち望んでいた方はお早めにどうぞ！
※東京の取り扱い店となるWESCO世田谷店には明日が入荷日となります。
※シップジョンの詳しいブランドヒストリーはこちらをご覧ください。
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WESCO Osaka
06-6783-6888
info@wescojapan.com
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