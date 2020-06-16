Custom Sample "Boss"

先日に引き続き「チャコールレザー」のカスタムBossをご紹介！
19歳にして2足目のオーダーとなったお客さん。
Bossは初めてのオーダーで、#100ソールやバブルトォ、２トップストラップなど取り入れてみたかったカスタムのこだわりが感じ取れます！
ステッチを全てホワイト系カラーで統一し、ニッケルカラーのローラーバックルをチョイスした点など、レザーに合わせてバランス良くまとめられています。
シャフト径を1"細くしているところも抜かりなしです！
|Custom Boss
Leather/ Charcoal(V+C+SH+BS=Rough Out)
Height/ 9"
Last/ Bubble Toe
Sole/ #100 Vibram
Buckles/ WJ Nickel Roller
Thread Color/ White&Nickel
Others/ Two Top Straps, Legs 1" Smaller
---お知らせ---
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WESCO Osaka 太田
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