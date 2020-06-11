トップストラップにWESCOバックル？？

グレーより濃く、ブラックより淡い。際どい色味に惹かれてオーダーを頂きます。
そんなチャコールレザーを用いて、ファッショナブルかつマニアックなカスタムを施した"Boss"のご紹介！
写真からお気づきの方もいらっしゃると思いますが、トップストラップ(履き口のベルト)に「WESCOバックル」を取り入れているのです！
通常、インステップストラップ(甲のベルト)にWESCOバックルを選択すると、トップストラップにはWESCOロゴの入っていない「Nickel Platedバックル」のSmallサイズが装備されます。(下写真参照)
そこで、トップストラップをインステップストラップと同じベルト幅へカスタムすることにより、トップストラップにもWESCOバックルが装備可能となるのです！(他のローラーバックルなども同様)
装飾的なカスタムやWESCOバックルがお好みの方にはもってこいのカスタムですね！
「もっと装飾的なカスタムにしたい！」と言う方は”トップストラップを2本、3本に増やして全てWESCOバックル”なども可能です！(ハイトにより本数制限有り)
是非今後のカスタムの参考にしてみてください！
|CUSTOM BOSS
Leather/ Charcoal
Height/ 9"
Sole/ Raptor White
Buckle/ WESCO Branded
Thread Color/ White&Nickel
Others/ Legs Smaller 1", 7/8" Top Strap
2Rows Outsole Stitching
---お知らせ---
★只今、ウエスコジャパンオンラインショップでは税込10000円以上お買い上げのお客様に送料無料キャンペーンを行なっております！(※佐川急便、レターパックライト、プラスに限ります)
★ヴォン・フランコ作のステッカープレゼントキャンペーンも継続中！
合わせてこの機会に是非ご利用下さい！
WESCO Osaka 太田
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