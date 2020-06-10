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2020年6月10日水曜日

My WESCO! "Harness"


ウエスコジャパン限定で絶賛オーダー受付中の「バイソン(水牛)レザー」
大胆にも"Harness"全体に用いてオーダー頂きました。
尖り気のあるスクエアトォやリング付のハーネスストラップと相まって、かなりワイルドな表情を醸し出しています！

CUSTOM HARNESS
Leather/ Bison
Hiight/ 9"
Sole/ #430 Vibram
Ring/ Brass
Thread Color/ White&Brown
Others/ Waxed Edges





---お知らせ---
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合わせてこの機会に是非ご利用下さい！


WESCO Osaka 太田
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