My WESCO! "Harness"

ウエスコジャパン限定で絶賛オーダー受付中の「バイソン(水牛)レザー」
大胆にも"Harness"全体に用いてオーダー頂きました。
尖り気のあるスクエアトォやリング付のハーネスストラップと相まって、かなりワイルドな表情を醸し出しています！
大胆にも"Harness"全体に用いてオーダー頂きました。
尖り気のあるスクエアトォやリング付のハーネスストラップと相まって、かなりワイルドな表情を醸し出しています！
|CUSTOM HARNESS
Leather/ Bison
Hiight/ 9"
Sole/ #430 Vibram
Ring/ Brass
Thread Color/ White&Brown
Others/ Waxed Edges
---お知らせ---
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WESCO Osaka 太田
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