Shoemaker Family Collection『Robert William』

『Robert William(ロバート・ウィリアム)』
ウエスコの3代目社長「ロバート・ウィリアム・シューメイカー」の名前が冠された"Robert William"。
ステッチダウン製法で製作される質実剛健な基本構造はそのままに、ウイングチップタイプのトォキャップや外羽根のトリムなど、既存モデルにはないディテールが随所に加わった、WESCOが提案する新しいスタイルのドレスシューズです。
シューメイカーファミリーコレクションでは、そのロバートウィリアムを大胆にもホーウィン社のベジタン(ナチュラルエセックス)レザーを用いて製作。
ステッチダウン製法のドレスシューズというだけでも特徴的ですが、更にベジタンレザーを用いているとなると世界中でウエスコだけの仕様になるのではないでしょうか！
※現在、Shoemaker Family Collection各モデルはWESCO JAPAN、WESCO恵比寿、WESCO世田谷、WESCO金沢でもご覧頂けます。
ぜひ、手に取ってご試着のうえご確認ください。
WESCO Osaka 太田
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