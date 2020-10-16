WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2020年10月16日金曜日
『SHIP JOHN』WESCO恵比寿店でもご覧頂けます！
新入荷があったばかりの『SHIP JOHN』。今回からWESCO恵比寿店でもウォレットやコインケース、ベルトなどのレザー小物をご覧頂けるようになりました！
僕も早速ブラスチェーン付きの
Gibson Wallet
を試しています。物欲を刺激するディテイルに加え、非常に薄くコンパクトなのに一万円札が綺麗に収まるところもポイントです！是非実際に触れてみてください。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
18:41
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ラベル:
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