ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2020年10月29日木曜日

WESCO恵比寿店 冬のラインナップ

 間も無く10月も終わり。だいぶ寒くなってきましたので、冬に必須のグローブは既にフリースのインナー付き"Rocky Mountain Elk Lined"も並んでいます。

大変好評の"Club Jacket"はMサイズ、今季分ラストとなっている"N-1 Jacket"はLodenのLサイズを実際に試着しながらご検討頂けます。
さらに機能的で所有欲も満たしてくれる『Ship John』の小物類。
ブーツはもちろんですが、ご来店の際は是非こちらもチェックしてみてください。

WESCO Ebisu 唐澤

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