WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2020年10月29日木曜日
WESCO恵比寿店 冬のラインナップ
間も無く10月も終わり。だいぶ寒くなってきましたので、冬に必須のグローブは既にフリースのインナー付き
"Rocky Mountain Elk Lined"
も並んでいます。
大変好評の
"Club Jacket"
はMサイズ、今季分ラストとなっている
"N-1 Jacket"
はLodenのLサイズを実際に試着しながらご検討頂けます。
さらに機能的で所有欲も満たしてくれる
『Ship John』
の小物類。
ブーツはもちろんですが、ご来店の際は是非こちらもチェックしてみてください。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
19:31
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ラベル:
Daily News
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