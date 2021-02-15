WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2021年2月15日月曜日
My WESCO! "WJ Standard Firestormer"
アイレット＆フックもブラックを纏ったオールブラックの
"WJ Standard Firestormer"
。
サイズストックがあれば3-4週間で納品というのも魅力でここのところ注目度が高いです！
強度があり耐火性にも優れたケブラーステッチを採用している唯一のモデル。
そういった細かい部分のスペックにも惹きつけられますね！
＊尚、WESCO恵比寿店は明日2/16(火)と明後日2/17(水)はお休みとなります。
お間違いのないよう、よろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
18:14
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