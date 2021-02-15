ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2021年2月15日月曜日

My WESCO! "WJ Standard Firestormer"


アイレット＆フックもブラックを纏ったオールブラックの"WJ Standard Firestormer"
サイズストックがあれば3-4週間で納品というのも魅力でここのところ注目度が高いです！
強度があり耐火性にも優れたケブラーステッチを採用している唯一のモデル。
そういった細かい部分のスペックにも惹きつけられますね！

＊尚、WESCO恵比寿店は明日2/16(火)と明後日2/17(水)はお休みとなります。
お間違いのないよう、よろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤

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