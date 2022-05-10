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2022年5月10日火曜日

【SHIP JOHN】新たなTrucker Hatが届きました！！

SHIP JOHNより、新作の『Trucker Hat』2種が入荷しました！
カラーは、コーデュロイを使用した「バーガンディー」と「シルバーベリーツイル」の2色になります。
これまでのカラー展開とは紅一点、上品な色使いが目を惹きますね！

 本製品は弊社オンラインショップ、WESCO JAPAN(大阪本店)にてご覧いただけます。

 
WESCO JAPAN
06-6783-6888
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