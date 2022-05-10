WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2022年5月10日火曜日
【SHIP JOHN】新たなTrucker Hatが届きました！！
SHIP JOHNより、新作の『Trucker Hat』2種が入荷しました！
カラーは、コーデュロイを使用した「
バーガンディー
」と「
シルバーベリーツイル
」の2色になります。
これまでのカラー展開とは紅一点、上品な色使いが目を惹きますね！
本製品は弊社オンラインショップ、WESCO JAPAN(大阪本店)にてご覧いただけます。
【オンライショップはこちら】
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 戸髙
時刻:
18:30
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