WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年3月4日土曜日
VIRGINHARLEY.com
WEBマガジン
VIRGINHARLEY.com
内で先月17日にリニューアルオープンしたWESCO世田谷をご紹介いただきました。
新しい店内の雰囲気を感じ取れる内容となっておりますので、ぜひご一読ください。
【VIRGINHARLEY.com】
https://www.virginharley.com/topics/topics20230303/
WESCO Setagaya
〒158-0082 東京都世田谷区等々力2-5-3
Tel. 03-6809-8968
Mail. setagaya@wescojapan.com
投稿者
WESCO Setagaya 樽野
時刻:
17:00
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ラベル:
Daily News
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