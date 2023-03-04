ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年3月4日土曜日

VIRGINHARLEY.com

WEBマガジンVIRGINHARLEY.com内で先月17日にリニューアルオープンしたWESCO世田谷をご紹介いただきました。
新しい店内の雰囲気を感じ取れる内容となっておりますので、ぜひご一読ください。

【VIRGINHARLEY.com】
https://www.virginharley.com/topics/topics20230303/

WESCO Setagaya
〒158-0082 東京都世田谷区等々力2-5-3
Tel. 03-6809-8968
Mail. setagaya@wescojapan.com

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