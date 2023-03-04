WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年3月4日土曜日
WESCO恵比寿店 3月のお休み
WESCO恵比寿店、3月のお休みをお知らせします。
まずは来週
3
/7(火)
、
3
/8(水)
、再来週は
3
/14(火)
、
3/15
(水)
、続いて
3
/22
(水)
、最後は
3/29(水)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
先日入荷があった
10"インチハイトの"Boss"
をWESCO恵比寿店でもご覧頂けます。今なら7E、7 1/2E、8Eを実際に試着しながらご検討頂けますのでこの機会をお見逃しなく！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
14:14
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
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