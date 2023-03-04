ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年3月4日土曜日

WESCO恵比寿店 3月のお休み

WESCO恵比寿店、3月のお休みをお知らせします。
まずは来週3/7(火)3/8(水)、再来週は3/14(火)3/15(水)、続いて3/22(水)、最後は3/29(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

先日入荷があった10"インチハイトの"Boss"をWESCO恵比寿店でもご覧頂けます。今なら7E、7 1/2E、8Eを実際に試着しながらご検討頂けますのでこの機会をお見逃しなく！

WESCO Ebisu 唐澤

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