WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年12月12日火曜日
年末年始の休業日のご案内
平素よりウエスコブーツをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
年末年始の休業日のご案内です。
年内の
最終営業日は30日(土)19時まで
、年明けは
5日(金)12時から営業開始
いたします。
年末年始にご来店を検討されていた方は、年内もしくは年始の通常営業日にご来店のほど宜しくお願い申し上げます。
WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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【WESCO JAPAN Official Facebook】
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
16:00
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ラベル:
Daily News
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