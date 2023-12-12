ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年12月12日火曜日

年末年始の休業日のご案内


平素よりウエスコブーツをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

年末年始の休業日のご案内です。
年内の最終営業日は30日(土)19時まで、年明けは5日(金)12時から営業開始いたします。
年末年始にご来店を検討されていた方は、年内もしくは年始の通常営業日にご来店のほど宜しくお願い申し上げます。

WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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