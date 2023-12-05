WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年12月5日火曜日
〜営業時間変更のお知らせ〜
平素よりウエスコブーツをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、WESCO JAPAN大阪本店は本日の営業時間を１８時閉店とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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投稿者
WESCO Osaka 戸髙
時刻:
12:00
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ラベル:
Daily News
,
WESCO Osaka
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