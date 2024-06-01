ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2024年6月1日土曜日

WESCO恵比寿店 6月のお休み

WESCO恵比寿店、6月のお休みをお知らせします。
まずは来週6/4(火)6/5(水)、次は6/12(水)、続いて6/18(火)6/19(水)、最後は6/26(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤

投稿者 時刻:
ラベル: ,

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。

登録: コメントの投稿 (Atom)