WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2024年6月1日土曜日
WESCO恵比寿店 6月のお休み
WESCO恵比寿店、6
月のお休みをお知らせします。
まずは来週
6/4(火)
、
6
/5(
水)
、次は
6
/12(
水)
、続いて
6
/18(火)
、
6/19
(水)
、最後は
6/26(水)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
19:03
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ラベル:
Daily News
,
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