【Stock Boots】Custom Robert William入荷！

在庫分としてオーダーしていた「ロバートウィリアム」が全サイズ入荷しました！
ロバートウィリアムとは、2015年にウエスコのローカットモデルに仲間入りしたウイングチップシューズです。名前の由来は３代目社長の「ロバート・ウィリアム・シューメイカー」の名が冠された特別なモデルでもあるのです。
レザーは肉厚でタフなスタンダードブラックレザーを採用。
ブローグ(穴飾り)が施された装飾的なトウキャップ、トリム、カウンターに表革、その他ヴァンプとクオーターにラフアウトを取り入れています。
この切り替え次第でドレスな印象やカジュアルな雰囲気等かなり印象が左右されるかと思います。全体の雰囲気に合わせてステッチや金具等は全てブラックで統一しました。
ソールには、昨年7月にカスタムラインナップに追加されたばかりの#2021Vibramソールを取り入れました。
かなり軽量でクッション性に富んだソールのため、歩くことが多い方に特にオススメです。
良い塩梅にボリューム感もあり、ドレスとカジュアルの良いとこ取りな使い勝手の良いロバートウィリアムが完成しました！【オンラインストアはこちら】
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
