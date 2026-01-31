Custom Sample "Boss"

今回紹介するのは恵比寿店スタッフが自分用にオーダーしていた"Boss"です。
自分が所有していない3本のトップストラップカスタムを取り入れることから着想しました！
ベースに選んだレザーはワイルドな天然シボが特徴のブラックバイソン。つま先の形はボリューム感が欲しかったのでハーフスリップを挟みバブルトゥを選択しています！
エンジニアブーツのアイコン的バーツであるインステップストラップは大胆にカット！その代わりにトップストラップのみブルーベリーレザーで3本、且つ垂れ下がることを視野に最も長い5インチロンガーとしました。この辺りも自分にとって新しい試みです！
丈は全体のバランスを考慮して10インチ、シャフトはすっきりと1,5インチ細く仕上げています。ソールはあまりハードになり過ぎないようビブラム#4014ホワイトを装着。ガンガン履き込んで使用感等またご報告していきます！
CUSTOM BOSS
Leather / Black Bison & Blueberry
Height / 10"
Sole / #4014NAT VIBRAM
Leather Lining / ----
Buckle / Black Roller Buckle
Thread Color / White & Navy
Others / Bubble Toe, Half Slip, Eliminate Instep Straps, Three Top-Straps, Top Straps 5" Longer, 2 Row Outsole Stitching, Legs 1,5" Smaller
WESCO Ebisu 唐澤
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。