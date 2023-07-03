WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年7月3日月曜日
【Virginharley.com】
MEETS THE WESCO episode 99
今回のMEETS THE WESCOは、SHIP JOHNのレザーアイテムの製作を手がける
"JOE TAORMINA"(ジョー・タオルミーナ)
に登場いただきました！
質実剛健なアイテムを日々製作する彼のキャリアや物作りに対する思い、仕事からプライベートまで常に愛用しているブーツについても伺っています。是非ご覧ください！
【MEETS THE WESCO episode 99】
https://www.virginharley.com/feat/wesco-interview99/
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
12:00
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ラベル:
MEETS THE WESCO
,
SHIP JOHN
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