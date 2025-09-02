Custom Sample "Motorcycle Patrol"

ブラックラフアウトで仕上げたカジュアル路線の"Mortorcycle Patrol"を紹介します！
丈の長さは安全性にも配慮した18インチハイト、レザーライニングも標準装備で今回はブラックを選択。バイクライドでパンツをインする想定です！
つま先の形はシャープなMPトゥから丸みを帯びたエンジニアブーツのBossトゥへ。トップストラップにはブラスのローラーバックルが取り付けられスタンダードよりも2インチ長くしているのも個性的です！
ソールは見た目の雰囲気に加え機能性も考慮したビブラム#430をナチュラルエッジで装着。コスプレにならない絶妙なバランスに整いましたね！
CUSTOM MOTORCYCLE PATROL
Leather / Black Rough-Out
Height / 18"
Sole / #430 VIBRAM
Leather Lining / Black
Buckle / Brass Roller Buckle
Thread Color / White & Black
Others / Boss Toe, Top Straps 2" Longer, Legs 1" Larger, Natural Edge
WESCO Ebisu 唐澤
