WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2025年9月12日金曜日
My WESCO! "Boss"
ブラックラフアウトとレッドウッドのコンビが個性的なエンジニアブーツ"Boss"。
オールブラックステッチというのもポイントで、ブラックラフアウトには馴染み、レッドウッドに対しては際立つというバランスにも配慮した組み合わせです！
つま先に先芯を入れないソフトトゥ仕様はこちらのお客さんの定番で、今回もスタイルを貫いて頂きました！！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
15:50
My WESCO!
WESCO Ebisu
