ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年9月1日月曜日

WESCO恵比寿店 9月のお休み

WESCO恵比寿店、9月のお休みをお知らせします。
まずは今週9/3(水)、続いて来9/9(火)9/10(水)、再来週は9/16(火)9/17(水)、最後は9/24(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

季節を問わず活躍する日本限定トレッキングブーツ"ZIGZAG"の納品が始まっています！WESCO恵比寿店にも新たな在庫が入荷していますでこの機会に是非お立ち寄りください。

WESCO Ebisu 唐澤
