WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2025年9月1日月曜日
WESCO恵比寿店 9月のお休み
WESCO恵比寿店、9月のお休みをお知らせします。
まずは今週
9/3(水)
、続いて来
週
9/9(火)
、
9/10
(水)
、再来週は
9/16(火)
、
9/17(水)
、最後は
9/24(水)
がお休みとなります。普段の
水曜定休以外にも
火曜日
のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
季節を問わず活躍する日本限定トレッキングブーツ
"ZIGZAG"
の納品が始まっています！WESCO恵比寿店にも新たな在庫が入荷していますでこの機会に是非お立ち寄りください。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:03
ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
