【Stock Boots】Custom Hendrikが入荷しています！

ストックブーツとして準備していたカスタム「ヘンドリック」が入荷しています！
ヘンドリックは「パッカー」というレースアップのウエスタンブーツが元となる派生モデルです。パッカーは農作業など乗馬を目的とするユーザーに向けて考案されたモデルで、つま先が細く尖ったウエスタントウや高さのあるヒールなど、まさにリアルワークブーツのスペック。
それを元に、つま先をナロートウに変更、トウキャップを追加するなど昨今のネオクラシカルなスタイルに昇華した、タウンユースにぴったりなモデルなのです。
今回、ヘンドリックのレザーには「ブラックタイドメイン」を採用しました。
油分を多く含み、柔軟性に優れ新品時から履き心地の良いレザーです。
雨など水分にも強く、程よくツヤ感もありオススメできるポイントしかありません。
ヘンドリックは真横から見た時のシルエットがとても綺麗です。
洗練された裁断パターンに、履き口からつま先まで流れるようなラインが他モデルとは一線を画していると思います。
つま先にはヘンドリック標準装備の「トウキャップ」が取り付けられています。
見た目のアクセントとしてはもちろん、つま先の保護、耐久性の向上など様々なメリットがある要素です。今回ラフアウト(裏革)面を使用しているため、傷が目立ちにくいというメリットも。バイクに乗られる方はシフトガードの役割としてもオススメです。
カスタムオーダーメイドの場合、穴飾りのついた「ドレストウキャップ」も選択可能です。
アイレットとフックには「ブラス」(真鍮)を採用しているため、レザー同様に経年変化を愉しんでいただけます。今回のストックブーツにはワックスが塗布された「フラットシューレース」が付属します。
後ろからのシルエットもドレッシーで美しいですね！
最後に、当ブーツには特別に「#705Black Vibramソール」を採用しました。
#705ソールはBrownのみ取り扱っていたため、貴重な要素と言えるでしょう。
今回ご紹介したブーツは、大阪本店・恵比寿店・世田谷店にてご覧いただけます。
オンラインストアでも販売しておりますので、遠方の方も是非ご検討ください。
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
