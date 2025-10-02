本日より、オンラインストア限定でポイント５倍キャンペーンを実施します！

本日17時より、オンラインストア限定でポイント５倍キャンペーンを実施します！
通常100円につき1ポイントのところ、期間中は100円につき5ポイント進呈。5%と考えたらなかなか大きい数字かと思います。以前にも実施し、好評でしたので再度実施する運びとなりました。
定番人気のストックブーツ「ミスタールー」を参考にすると、通常1,958ポイント進呈のところ期間中はなんと9,790ポイント進呈！約1万円分のポイントとなるため、今後のメンテナンス用品の買い物などに十分充てていただけます。
WESCO Tシャツ等も通常140ポイント進呈のところ期間中はなんと700ポイント進呈！
次回お買い物時の送料等に充てていただけますね。
ポイントアップは10月19日(日)まで実施いたします。
この機会に是非ご利用ください！
※ポイントの獲得、利用には予め会員登録、ログインが必要です。
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。