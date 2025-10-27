ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年10月27日月曜日

【イベント情報】Inspiration Tokyo Vol.18 -in the Pocket!- にWESCO JAPANも出展いたします！

 

来たる11月1(土),2(日)の2日間、東京"EBiS 303"にてInspiration Tokyo Vol.18 -in the Pocket-が開催されます！

弊社WESCO JAPANは、WESCOブーツやSHIP JOHN、限定モデルを中心としたYOUR WESCOを全店から集めて持ち込みます。
イベントにご来場予定の方は是非WESCO JAPANのブースにも足を運んでいただけたら幸いです。
※当イベント出展のため1(土),2(日)の2日間、WESCO恵比寿は休業いたします。

inspiration Tokyo Staff Tee


Inspiration Tokyo Vol.18 -in the Pocket-
日程：2025年11月1日(土), 2日(日)の2日間
場所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿１丁目２０−８ エビススバルビル(MAP)
公式HP: https://inspirationla.com/
公式Instagram: https://www.instagram.com/inspirationla/?hl=ja


WESCO JAPAN
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
友だち追加
投稿者 時刻:
ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。

登録: コメントの投稿 (Atom)