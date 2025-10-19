ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2025年10月19日日曜日

【Stock Boots】ナチュラルなカラーリングと新ソールで構成されたカスタムジョブマスターが入荷しました！


ホーウィン社の「ナチュラルエセックスレザー」とウエスコ定番の「バーラップレザー」を組み合わせた、ナチュラルなカラーリングのカスタムジョブマスターが入荷しました！
高級レザータンナーが作るヌメ革とウエスコが長年扱うヌバック調のレザーは、着用を重ねる度に色味やツヤ感のエイジングを存分に愉しんでいただけるでしょう。
両レザー共に柔軟性に富んでいるため、ブーツが初めてという方にも快適に着用していただけます。
更に、当ブーツには今年7月にオーダーが可能となったばかりの「#2021ソール」が組み込まれています。
軽量でクッション性に富んだ、とても快適な履き心地のソールです。少しベージュがかった色味も可愛らしく、カジュアルなカスタムにうってつけです。


今回ご紹介したブーツは現在、大阪本店(8 1/2D)・恵比寿店(9 1/2D)にてご覧いただけます。後日サイズ10Dの入荷予定もございます！
オンラインストアでも販売しておりますので、遠方の方も是非ご検討ください。

