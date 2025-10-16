WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜
2025年10月16日木曜日
My WESCO! "Jobmaster"
ブラックラフアウトをベースにブラックダブルショットレザーを組み合わせた"Jobmaster"。
つま先やかかとのブラックラフアウトはキズに強く、クォーターのブラックダブルショットは茶芯の経年変化に期待大ということでそれぞれの特性が活きる理にかなった仕様です！
ビブラム#4014ブラックソールの落ち着いた雰囲気もマッチしてますね！！
尚、WESCO恵比寿店は10/18(土)の営業を13:00〜とさせて頂きますのでお間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
14:34
ラベル:
My WESCO!
,
WESCO Ebisu
