WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2021年1月28日木曜日
DEHENからワッチキャップが入荷しました！
DEHENから、今の時期にピッタリなワッチキャップが入荷しました！
上質なウールと品の良いカラーリングは、いつものコーディネートのアクセントとしても最適です！
今回は圧巻の9色展開。これを機に、いつもと違うカラーにチャレンジしてみるのも良いでしょう！
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WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
✉info@wescojapan.com
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
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投稿者
WESCO Osaka 太田
時刻:
15:00
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