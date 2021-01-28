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2021年1月28日木曜日

DEHENからワッチキャップが入荷しました！




DEHENから、今の時期にピッタリなワッチキャップが入荷しました！
上質なウールと品の良いカラーリングは、いつものコーディネートのアクセントとしても最適です！
今回は圧巻の9色展開。これを機に、いつもと違うカラーにチャレンジしてみるのも良いでしょう！【オンラインショップはこちら】


WESCO Osaka 太田
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