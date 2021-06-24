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2021年6月24日木曜日

明日6/25(金)〜 WESCO恵比寿店にて新作受注会開催！


明日6/25(金)〜6/29(火)の日程でWESCO恵比寿店にて新作受注会を開催します！
リミテッドモデルのHORSEHIDE"CHUKKA"や"ROMEO"に加え、LYNCH SILVERSMITHのスペシャルカスタムバックル、日本限定レザーのBLACK DOUBLE SHOT LEATHERを使ったサンプルブーツ等を実際に手に取りながらご覧頂けます。是非この機会に足を運んでください！

WESCO Ebisu 唐澤
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