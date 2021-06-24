WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2021年6月24日木曜日
明日6/25(金)〜 WESCO恵比寿店にて新作受注会開催！
明日6/25(金)〜6/29(火)の日程でWESCO恵比寿店にて新作受注会を開催します！
リミテッドモデルの
HORSEHIDE"CHUKKA"や"ROMEO"
に加え、
LYNCH SILVERSMITHのスペシャルカスタムバックル
、日本限定レザーの
BLACK DOUBLE SHOT LEATHER
を使ったサンプルブーツ等を実際に手に取りながらご覧頂けます。是非この機会に足を運んでください！
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:51
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ラベル:
Daily News
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WESCO Ebisu
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