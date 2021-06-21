ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2021年6月21日月曜日

My WESCO! "Jobmaster"


カスタムならではな圧倒的存在感を放つ18"インチハイトの"Jobmaster"。
バーガンディードメインレザーというのがゴツ過ぎずエレガントな雰囲気も感じます！
ブラックアイレット＆フックやブラックステッチもキレイ目に仕上がるポイントですね！
ジョッパーパンツに合わせるとビンテージモーターサイクルスタイルも楽しめそうです。

＊尚、WESCO恵比寿店は明日6/22(火)、明後日6/23(水)がお休みとなります。お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤

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