〜Luck Motorcycles 25th Anniversary Party〜
日時：８月１０日（日）１４：００〜２０：００
場所：京都平安神宮岡崎公園 MAP
いよいよ今週末に迫った８月１０日（日）、京都は平安神宮岡崎公園にて開催されるLuck Motorcycles 25th Anniversary PartyにWESCO JAPANも出展します！
当日はカスタムオーダーはもちろん、今年からスタートした委託販売サービス「YOUR WESCO」を全直営店から集めた選りすぐりのカスタムブーツを展示販売、モーターサイクルギア必須アイテムの"Sullivan Glove"や"TT&CO. x WESCO McHAL KARRERA"、アパレルからはWESCOはもちろん、SHIP JOHNやDEHENの製品も購入することができます！
さらに、当イベント初出しアイテムとして【Made in USA製 オリジナルワッペン】の販売も決定しました！！
肉厚で存在感のあるデッドストックやヴィンテージのワッペン。
デザイン・種類も豊富に取り揃えています。もちろんモーターサイクル関連のオリジナルワッペンも多数ご用意しています。
Tシャツに縫い付けることができる小振りなものから、ジャケットに取り付けられる特大サイズまで【特大・大・中・小】というラインナップになっています。
皆さまのご来場を楽しみにお待ちしております。
※なお、８月１０日（日）WESCO JAPAN大阪本店は通常通り営業（１０：００〜１８：００）しています。【こちら】も併せてご確認ください。
WESCO JAPAN
