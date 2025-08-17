Custom Sample "Johannes"

WESCO恵比寿店に入荷したばかりの"Johannes(ヨハネス)"を紹介します。"Johannes"と聞いてもあまりピンと来ない人が殆どではないでしょうか。コンセプトは用途を問わず、シンプルで古典的なスタイルを現代的にアレンジしたレースアップブーツで2016年からラインナップに加わった知る人ぞ知るモデルです。今回はそんな"Johannes"をまさに現代の今履きたい仕様にカスタムしてみました！
まずこのモデルの特徴としてレザーライニングが標準装備、丈は7インチ固定でヒールカップの無い一体型のクォーターがストレスの無いスムーズな履き心地を実現しています。つま先の形はシャープなMP(Motorcycle Patrol)トゥ、他のモデルと比べてアイレットの数が１つ多く、金具の感覚が狭いのもスタイリッシュです！
こちらはブラックのラフアウト(裏革)を使用し、それに映えるホワイトのアイレットや履き口に見えるプラチナカラーのレザーライニングが一番の見所！こうなると軽快なビブラム#4014ソールも外せない要素となってきます。
カスタムの参考にするも良し、気に入って頂きサイズが合えば即購入なブーツでもありますので気になる方はお気軽にお問い合わせください。
CUSTOM JOHANNES
Leather / Black Rough-Out
Height / 7"
Sole / #4014White VIBRAM
Leather Lining / Platinum
Thread Color / White & Black
Eyelets / White
Others / 2 Row Outsole Stitching
Size / 85E
WESCO Ebisu 唐澤
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。