ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
〜オーダーブーツの入荷時期のご案内〜

2025年8月21日木曜日

My WESCO! "Romeo"


幅広く使える色合いが人気のバーガンディードメインレザーを使用した"Romeo"。
デニムやチノパンは勿論、今回のようなホワイトワークパンツにもしっくりきます。
ビブラム#100ソールのハニーカラーも新鮮且つ機能的！
こちらのお客さんは2021年の限定モデル"HORSEHIDE ROMEO"を気に入って頂き2足目となりました！！

WESCO Ebisu 唐澤

