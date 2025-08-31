年4回発行の季刊誌、『ROLLER magazine』。
今号のWESCO LOVERSは、LUCK MOTORCYCLES CREW、SUIこと福嶋岳大氏にご登場いただきました！
日本が誇る伝統のメタルワーク"ヘラ絞り"の職人として、京都随一の金属加工会社に従事する福嶋氏。自身のバイクはもちろんのこと、世にカスタムバイクを生み出すビルダーたちとも親交が深く、その仕事ぶりはさまざまなカスタムバイクの"唯一無二のカスタムパーツを生み出す職人の一人"としても広く知られています。
そんな福嶋氏がバイクライドに限らず、仕事やプライベートに至るすべてのシーンで愛用されている"Horween Horsehide Jobmaster"。
ページ内では、購入に至ったきっかけやWESCO製レースアップブーツの履き心地など、ブーツにはフィット感を求めるという福嶋氏の実直な感想も伺えました。
そして、今号の巻頭では今年25周年を迎えられたLUCK MOTORCYCLES杉原氏の爽快な走行写真をWESCO JAPANの広告として起用させて頂きました！！
こちらも併せてご確認ください。
-Contents-
SPEED AND SPORT INDIAN SCOUT
LETTERS FROM FKN AHOLE
THE FINEST COLLECTION
MCFAJ CLUBMAN ROAD RACE
FIFTY WEIGHT MONUMENT VALLEY
IRONHEAD PHILIA
etc...
WESCO JAPAN
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。