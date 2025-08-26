【Stock Boots】人気のカスタムを模した"ZIGZAG"が入荷しました！

日本限定モデル"ZIGZAG"のストックブーツが入荷しました！
ZIGZAGとは、ウエスコジャパンが提案するトレッキングブーツです。2024年4月からオーダー開始し、ここ最近少しづつ仕上がり入荷し始めています。
防水性・耐久性に優れた当モデル専用の「ワックスレザー」や着脱をスムーズにする「スピードレーシングフック」細番手の「トリプルステッチ」など、トレッキングに適した仕様で構成されています。レザーやステッチカラー、ソールやその他もろもろの仕様は他のモデルと同様に自由にカスタムが可能。トレッキングだけでなく、タウンユースやバイク、仕事など用途に合わせたオーダーをしていただけます。
今回のカスタムは、昔から普遍的な人気を誇る「ブラック×バーラップ」のジョブマスターを模して仕様を決めました。(下写真参照)
カラーバランスが取れたカスタムで、様々なスタイルに取り込んでいただける使い勝手の良い組み合わせです。一見カジュアルに見えますが、今回はつま先の反り上がったバブルトウやダブルステッチ等しっかりとワークブーツを楽しんでいただける要素も組み合わせています。
今回は8E, 9E, 10Eの3足が入荷。大阪本店、恵比寿店、世田谷、オンラインストアにて購入いただけます。オンラインストアは【こちら】
他のZIGZAGは【こちら】からご覧いいただけます。
WESCO Osaka 太田
☎06-6783-6888
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西1-1-17
営業時間12:00~19:00
(大阪本店のみ日曜日は10:00~18:00)
