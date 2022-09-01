WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2022年9月1日木曜日
WESCO恵比寿店 9月のお休み
WESCO恵比寿店、9月のお休みをお知らせします。
まずは来週
9
/7(水)
、次は
9
/13(火)
、
9
/14(水)
、続いて
9
/20(火)
、
9/21
(水)
、最後は
9
/28
(水)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
画像はご夫婦でオーダー頂いていた"Chukka"と"Boss"のお受け取り風景。どちらもチャコールレザーを用いたカスタムで見所満載です！近々詳細もご紹介していきますのでお楽しみに。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
17:20
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ラベル:
Daily News
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