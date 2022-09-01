ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2022年9月1日木曜日

WESCO恵比寿店 9月のお休み

WESCO恵比寿店、9月のお休みをお知らせします。
まずは来週9/7(水)、次は9/13(火)9/14(水)、続いて9/20(火)9/21(水)、最後は9/28(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

画像はご夫婦でオーダー頂いていた"Chukka"と"Boss"のお受け取り風景。どちらもチャコールレザーを用いたカスタムで見所満載です！近々詳細もご紹介していきますのでお楽しみに。

WESCO Ebisu 唐澤
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