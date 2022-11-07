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2022年11月7日月曜日

【DEHEN】Wool Knit Watch Cap新色追加しました！

【オンラインショップはこちら】

多彩なカラーバリエーションで人気のDEHENが作る、"Wool Knit Watch Cap"に新色が加わりました！

Black
Brown
Charcoal(灰)
Loden(オリーブ)
Dark Navy
Centennial Blue(青)
Tobacco(赤茶)
Safety Orange
Natural(白)
Old Gold(黄土)
Whiskey
Pine(緑)
Black/Natural Mix(黒/白)
Loden/Navy Mix(オリーブ/ネイビー)
Charcoal/Gold Mine Mix(灰/黄土)
Blue Heron

ラインナップはコーディネートに取り入れやすい落ち着いたカラーから、挿し色に効きそうなカラーまで色とりどり。
さらりとした肌触り、被り心地が気に入り、カラー違いで揃えている方もいらっしゃいます。

製品はWESCO JAPAN(大阪本店)、DEHEN JAPAN(WESCO世田谷)、オンラインショップにて販売しています。

是非、手に取ってご覧ください。


WESCO Osaka 戸髙
06-6783-6888
info@wescojapan.com
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