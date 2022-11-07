【DEHEN】Wool Knit Watch Cap新色追加しました！

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多彩なカラーバリエーションで人気のDEHENが作る、"Wool Knit Watch Cap"に新色が加わりました！
|Black
|Brown
|Charcoal(灰)
|Loden(オリーブ)
|Dark Navy
|Centennial Blue(青)
|Tobacco(赤茶)
|Safety Orange
|Natural(白)
|Old Gold(黄土)
|Whiskey
|Pine(緑)
|Black/Natural Mix(黒/白)
|Loden/Navy Mix(オリーブ/ネイビー)
|Charcoal/Gold Mine Mix(灰/黄土)
|Blue Heron
ラインナップはコーディネートに取り入れやすい落ち着いたカラーから、挿し色に効きそうなカラーまで色とりどり。
さらりとした肌触り、被り心地が気に入り、カラー違いで揃えている方もいらっしゃいます。
さらりとした肌触り、被り心地が気に入り、カラー違いで揃えている方もいらっしゃいます。
製品はWESCO JAPAN(大阪本店)、DEHEN JAPAN(WESCO世田谷)、オンラインショップにて販売しています。
是非、手に取ってご覧ください。
WESCO Osaka 戸髙
06-6783-6888
info@wescojapan.com
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