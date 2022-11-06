WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2022年11月6日日曜日
WESCO恵比寿店 11月のお休み
WESCO恵比寿店、11月のお休みをお知らせします。
まずは
11
/9(水)
、来週の
11
/15(火)
、
11/16
(水)
、続いて
11/22(火)
、最後は
11
/30
(水)
がお休みとなります。尚、
11/23(水)は祝日の為営業
します。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO恵比寿店15周年のオリジナルロックグラスプレゼント企画も継続中！この機会に是非足を運んでみてください。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
12:20
メールで送信
BlogThis!
Twitter で共有する
Facebook で共有する
Pinterest に共有
ラベル:
Daily News
,
WESCO Ebisu
0 件のコメント:
コメントを投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿