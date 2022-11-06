ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2022年11月6日日曜日

WESCO恵比寿店 11月のお休み

WESCO恵比寿店、11月のお休みをお知らせします。
まずは11/9(水)、来週の11/15(火)11/16(水)、続いて11/22(火)、最後は11/30(水)がお休みとなります。尚、11/23(水)は祝日の為営業します。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO恵比寿店15周年のオリジナルロックグラスプレゼント企画も継続中！この機会に是非足を運んでみてください。

WESCO Ebisu 唐澤
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