ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2022年11月30日水曜日

【Media情報】
ROLLER magazine #45 本日発売！！


年4回発行の季刊誌、『ROLLER magazine』。
今号のWESCO LOVERS企画では、東京杉並区にカスタムショップを構える、"HUMONGOUS CUSTOMCYCLES"の小松勇仁氏にご登場頂きました！

2018年のオープン以来、生まれ育った"東京の街に合うカスタムバイク"をコンセプトに、ハイエンドながらも"走り"にこだわる独自のスタイルにはファンも多いはず。

昨今ではメディアで拝見する機会も増え、特に本誌との姉妹誌「RIPPER MAGAZINE #17, #19」では颯爽と走るカスタムビルダーの足元の"Romeo"に目が留まり、今回出演オファーをさせて頂きました。

さらに、9月に開催された千里浜サンドフラッツ2022の模様も迫力のあるページスタートから圧巻の10ページに渡って掲載されています！！

ぜひ、お取り扱い店でお買い求めのうえご覧ください。

〜ROLLER magazine〜
ROLLER magazine #45

〜取り扱い店リスト〜
Dealers

-Contents-
44/44 DOUBLE TROUBLE
ANTI-NORMAL REBORN
LETTERS FROM FKN AHOLE
TALES OF INDIAN MOTORCYCLE
THE FINEST COLLECTION
MY WAY OR THE HIGH WAY
CHIRIHAMA SAND FLATS
AFTER THE BORN-FREE
THE ARCHIVE OF HISTORIC MOTORCYCLE

etc...


WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com

投稿者 時刻:
ラベル: , ,

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録: コメントの投稿 (Atom)