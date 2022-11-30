年4回発行の季刊誌、『ROLLER magazine』。
今号のWESCO LOVERS企画では、東京杉並区にカスタムショップを構える、"HUMONGOUS CUSTOMCYCLES"の小松勇仁氏にご登場頂きました！
2018年のオープン以来、生まれ育った"東京の街に合うカスタムバイク"をコンセプトに、ハイエンドながらも"走り"にこだわる独自のスタイルにはファンも多いはず。
昨今ではメディアで拝見する機会も増え、特に本誌との姉妹誌「RIPPER MAGAZINE #17, #19」では颯爽と走るカスタムビルダーの足元の"Romeo"に目が留まり、今回出演オファーをさせて頂きました。
さらに、9月に開催された千里浜サンドフラッツ2022の模様も迫力のあるページスタートから圧巻の10ページに渡って掲載されています！！
ぜひ、お取り扱い店でお買い求めのうえご覧ください。
〜ROLLER magazine〜
ROLLER magazine #45
〜取り扱い店リスト〜
Dealers
-Contents-
44/44 DOUBLE TROUBLE
44/44 DOUBLE TROUBLE
ANTI-NORMAL REBORN
LETTERS FROM FKN AHOLE
TALES OF INDIAN MOTORCYCLE
THE FINEST COLLECTION
MY WAY OR THE HIGH WAY
MY WAY OR THE HIGH WAY
CHIRIHAMA SAND FLATS
AFTER THE BORN-FREE
THE ARCHIVE OF HISTORIC MOTORCYCLE
etc...
etc...
WESCO JAPAN
06-6783-6888
info@wescojapan.com
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