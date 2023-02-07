WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年2月7日火曜日
多彩なカスタムブーツが勢揃い！
WESCO世田谷店のリニューアルに伴い、期間限定ではありますがWESCO JAPAN大阪本店とWESCO恵比寿店にはカスタムバリエーション豊富なカスタムブーツが一挙に勢揃いしています！もちろんサイズの合う方は即納可能です！
今や希少な廃盤レザーを用いたブーツをはじめ、ヴィンテージロゴが刻印されたブーツなど仕様内容もさまざま。
是非、この機会をご利用ください。
WESCO Osaka 戸髙
06-6783-6888
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投稿者
WESCO Osaka 戸髙
時刻:
17:30
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