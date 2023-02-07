ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年2月7日火曜日

多彩なカスタムブーツが勢揃い！



WESCO世田谷店のリニューアルに伴い、期間限定ではありますがWESCO JAPAN大阪本店とWESCO恵比寿店にはカスタムバリエーション豊富なカスタムブーツが一挙に勢揃いしています！もちろんサイズの合う方は即納可能です！

今や希少な廃盤レザーを用いたブーツをはじめ、ヴィンテージロゴが刻印されたブーツなど仕様内容もさまざま。

是非、この機会をご利用ください。


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