WESCO JAPAN STAFF BLOG
ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。
2023年2月20日月曜日
My WESCO! "Jobmaster"
チャコールラフアウトでカジュアルに仕上げた"Jobmaster"。
レザートゥキャップに加えてホワイト＆ニッケルのステッチも個性的です！
丈はホールド感を確保しつつ使い勝手の良い8"インチハイト。
季節問わず足を通すのが楽しみになりそうな仕様ですね！！
＊尚、WESCO恵比寿店は明日
2/21(火)、明後日2
/22(水)
がお休みとなります。
普段の
水曜定休以外にも火曜日のお休みがございます
ので、お間違いの無いようよろしくお願いします。
WESCO Ebisu 唐澤
投稿者
WESCO Ebisu 唐澤
時刻:
15:03
メールで送信
BlogThis!
Twitter で共有する
Facebook で共有する
Pinterest に共有
ラベル:
My WESCO!
,
WESCO Ebisu
0 件のコメント:
コメントを投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿