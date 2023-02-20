ウエスコジャパン各店のスタッフ達が、それぞれの店頭からリアルタイムな情報を発信しています。

2023年2月20日月曜日

My WESCO! "Jobmaster"

 
チャコールラフアウトでカジュアルに仕上げた"Jobmaster"。
レザートゥキャップに加えてホワイト＆ニッケルのステッチも個性的です！
丈はホールド感を確保しつつ使い勝手の良い8"インチハイト。
季節問わず足を通すのが楽しみになりそうな仕様ですね！！

＊尚、WESCO恵比寿店は明日2/21(火)、明後日2/22(水)がお休みとなります。普段の水曜定休以外にも火曜日のお休みがございますので、お間違いの無いようよろしくお願いします。

WESCO Ebisu 唐澤

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